Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA deterá ambições nucleares do Irã 'de um jeito ou de outro', afirma secretário de Energia

EUA deterá ambições nucleares do Irã 'de um jeito ou de outro', afirma secretário de Energia

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os Estados Unidos impedirão o Irã de adquirir armas nucleares "de um jeito ou de outro", declarou o secretário de Energia americano, Chris Wright, nesta quarta-feira (18), à margem de uma cúpula em Paris. 

As autoridades americanas e iranianas se reuniram na terça-feira em Genebra para uma segunda rodada de negociações com o objetivo de conter o programa nuclear de Teerã e evitar uma intervenção militar de Washington. 

Os iranianos "foram muito claros sobre o que farão com as armas nucleares. É totalmente inaceitável", disse Wright em uma reunião ministerial da Agência Internacional de Energia (AIE) em Paris. 

"Portanto, de um jeito ou de outro, vamos impedir o avanço do Irã rumo às armas nucleares", insistiu. 

Segundo autoridades iranianas, as conversas de terça-feira na Suíça serviram para chegar a um acordo sobre as "linhas gerais" de um pacto. 

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, admitiu que a reunião foi "boa" em alguns aspectos, mas observou que os iranianos não aceitam "algumas linhas vermelhas" estabelecidas por Donald Trump.

lth-nal/uh/dbh/avl/aa/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar