EUA deterá ambições nucleares do Irã 'de um jeito ou de outro', afirma secretário de Energia

Os Estados Unidos impedirão o Irã de adquirir armas nucleares "de um jeito ou de outro", declarou o secretário de Energia americano, Chris Wright, nesta quarta-feira (18), à margem de uma cúpula em Paris. As autoridades americanas e iranianas se reuniram na terça-feira em Genebra para uma segunda rodada de negociações com o objetivo de conter o programa nuclear de Teerã e evitar uma intervenção militar de Washington.

Os iranianos "foram muito claros sobre o que farão com as armas nucleares. É totalmente inaceitável", disse Wright em uma reunião ministerial da Agência Internacional de Energia (AIE) em Paris.