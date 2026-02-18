Espanha e Índia concordam em expandir parceria e destacam necessidade de cooperação em IA

O presidente das Espanha, Pedro Sánchez e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, realizaram nesta quarta-feira, 18, conversas bilaterais para fortalecer os laços entre seus países, de acordo com uma declaração oficial conjunta. Sánchez, que está visitando o país asiático para o AI Impact Summit 2026, realizou conversas abrangentes com Modi focadas em aumentar a cooperação em setores-chave, como inteligência artificial, inovação e tecnologia.

"O primeiro-ministro Modi e o presidente Sánchez realizaram conversas bilaterais e revisaram todo o espectro das relações Índia-Espanha, incluindo comércio e investimento, tecnologia, infraestrutura, clima e energia renovável, defesa e segurança, espaço, cultura, turismo e intercâmbios entre pessoas", disse o documento.