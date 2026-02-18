Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Espanha e Índia concordam em expandir parceria e destacam necessidade de cooperação em IA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O presidente das Espanha, Pedro Sánchez e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, realizaram nesta quarta-feira, 18, conversas bilaterais para fortalecer os laços entre seus países, de acordo com uma declaração oficial conjunta. Sánchez, que está visitando o país asiático para o AI Impact Summit 2026, realizou conversas abrangentes com Modi focadas em aumentar a cooperação em setores-chave, como inteligência artificial, inovação e tecnologia.

"O primeiro-ministro Modi e o presidente Sánchez realizaram conversas bilaterais e revisaram todo o espectro das relações Índia-Espanha, incluindo comércio e investimento, tecnologia, infraestrutura, clima e energia renovável, defesa e segurança, espaço, cultura, turismo e intercâmbios entre pessoas", disse o documento.

Ambos os líderes ainda reconheceram a IA como uma força transformadora e sublinharam a necessidade de uma cooperação mais estreita entre os países para aproveitar seu potencial.

Esta é segunda ida oficial de Sánchez a Nova Délhi, após uma visita bilateral em 2024.

