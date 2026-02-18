Congresso peruano destitui presidente interino, José Jerí

Direitista durou quatro meses no cargo. Ele perdeu apoio no Legislativo após investigação por suspeita de tráfico de influência. Esta será a oitava troca presidencial no Peru em dez anos.O Congresso do Peru censurou e destituiu nesta terça-feira (17/02) o presidente interino direitista José Jerí, a dois meses das eleições gerais do país, por "falta de idoneidade para exercer o cargo". Com 75 votos a favor, 24 contra e 3 abstenções, o Legislativo peruano aprovou a destituição de Jerí do comando do Parlamento, o que fez com que ele perdesse também automaticamente sua condição de chefe de Estado, cargo que acumulava desde outubro de 2025. Jerí havia assumido a Presidência após o Legislativo também derrubar a ex-presidente Dina Boluarte. Ela própria havia sucedido o esquerdista Pedro Castillo – igualmente destituído no fim de 2022. Boluarte foi afastada depois que os partidos de direita que a apoiavam retiraram seu respaldo em meio a escândalos de corrupção e ao aumento da insatisfação popular com a criminalidade. Como ela não tinha vice, Jerí assumiu a Presidência interinamente por ser o próximo na linha sucessória. Para evitar precisar de uma supermaioria de votos, o Congresso não levou adiante um processo formal de impeachment, mas apenas o destituiu da presidência do Legislativo, o que também o retira da linha sucessória e do comando do país. O Parlamento elegerá na quarta-feira um novo presidente do Legislativo, que automaticamente assumirá a Presidência interina do Peru até 28 de julho. Com isso, o Peru passará por sua oitava troca presidencial em quase uma década de crise política. Cinco desses presidentes foram afastados pelo Parlamento. Investigação por tráfico de influência Em seu curto mandato de apenas quatro meses, Jerí era investigado por tráfico de influência após participar de reuniões secretas com empresários chineses. O escândalo, apelidado de "Chifagate" – referência ao nome popular de restaurantes chineses no país começou no mês passado, quando ele foi filmado chegando de capuz a um restaurante tarde da noite para se encontrar com o empresário chinês Zhihua Yang, dono de lojas e de uma concessão pública de energia. O encontro não havia sido divulgado publicamente. "A mesa diretiva declara a vacância da Presidência da República", anunciou o chefe interino do Congresso, Fernando Rospigliosi. Jerí perde apoio após queda de popularidade Em uma última tentativa de se salvar, o partido Somos Perú, ao qual pertence Jerí, propôs suspender o debate para que a destituição ocorresse por impeachment, que exigiria o apoio de dois terços da Câmara. A manobra, porém, não foi aceita pela maioria do Parlamento. O bloco de partidos conservadores que controla o Congresso – e que inicialmente havia respaldado a chegada do presidente ao poder – agora tenta se distanciar do governante impopular. O campo eleitoral para abril está lotado, com dezenas de candidatos esperados. Segundo uma pesquisa recente do Ipsos, grande parte do eleitorado ainda está indecisa sobre em quem votar. A queda de Jerí foi tão rápida quanto sua ascensão: ele entrou no Congresso nas eleições de 2021 como suplente do inabilitado ex-presidente Martín Vizcarra (2018–2020) e, em pouco tempo, passou de legislador desconhecido a presidente de comissões parlamentares, depois a chefe do Legislativo e, por fim, presidente interino em substituição a Boluarte. gq/ra (AFP, EFE, Reuters)