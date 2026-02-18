Como Vini Jr. se tornou símbolo da luta contra o racismo

O atacante Vinícius Júnior denunciou na terça-feira um insulto racista proferido pelo jogador argentino Gianluca Prestianni, do Benfica. Desde que chegou ao Real Madrid em 2018, o brasileiro foi alvo de vários ataques, tornando-se um símbolo na luta contra a discriminação. O jogo de ida do mata-mata de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões (1 a 0 para o Real Madrid) foi interrompido por dez minutos após um gol Vini, e os jogadores deixaram o campo depois que o brasileiro relatou ao árbitro François Letexier que Prestianni o havia chamado de "macaco".

O jogador argentino de 20 anos, que cobriu a boca com a camisa enquanto falava, nega ter proferido insultos racistas contra o astro do Real Madrid.

- Mestalla, um divisor de águas - Desde que chegou ao clube merengue em 2018, vindo do Flamengo, Vini Jr. se tornou um porta-voz da luta contra o racismo. O jogador de 25 anos tem sido alvo de inúmeros incidentes de grande repercussão, principalmente na Espanha.

Em janeiro de 2023, torcedores do Atlético de Madrid penduraram um boneco com a imagem de Vinícius em uma ponte perto do centro de treinamento do Real Madrid, nos arredores da capital espanhola. Quatro meses depois, o brasileiro confrontou torcedores que o insultavam no Mestalla, estádio do Valencia, em um incidente que gerou comoção mundial e apoio ao jogador em sua luta contra o racismo. "Não sou vítima de racismo. Eu sou algoz de racistas", escreveu Vini na rede social X em 2024, depois que três torcedores do Valencia foram declarados culpados de tê-lo insultado naquele dia.

"Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim. É por todos os pretos", acrescentou. Em 2025, cinco torcedores do Valladolid que também proferiram insultos racistas contra Vinícius em uma partida de 2022 foram condenados por um tribunal por cometerem um crime de ódio: a primeira sentença desse tipo na Espanha em um estádio de futebol. Houve outros incidentes, o mais recente envolvendo torcedores do Albacete que entoaram cânticos racistas contra o atacante do lado de fora do estádio antes da eliminação do Real Madrid na Copa do Rei, em janeiro.

Mas o jogo da Champions contra o Benfica foi a primeira vez que o atacante do Real Madrid acusou outro jogador de racismo. "Racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos", escreveu Vini Jr. nas redes sociais. O atacante francês Kylian Mabappé, seu companheiro de Real Madrid, pediu que Prestianni fosse banido da competição.