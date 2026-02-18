Cidades dos EUA resistem aos planos de Trump de encarcerar imigrantes em armazéns

Os moradores de um subúrbio conservador em Nova Jersey explodiram em protesto contra os planos de transformar um enorme armazém em um centro de detenção de imigrantes, uma medida que faz parte da campanha de deportações em massa do governo dos Estados Unidos de Donald Trump. O aumento nas prisões de imigrantes alimenta a demanda por mais centros de retenção, e as autoridades começaram a considerar centros logísticos vazios para isso.

"Isso é um armazém. Ele foi projetado para guardar pacotes e mercadorias, não seres humanos", disse à AFP, em frente a um grande prédio branco, William Angus, de 55 anos, que lidera os protestos contra os planos na localidade de Roxbury.

Com quase 46.500 metros quadrados de área, a estrutura tem vários portões de carga para caminhões e fica ao lado de outro armazém em funcionamento. Do Texas à Pensilvânia, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês) já comprou ou alugou pelo menos oito instalações desse tipo para convertê-las em centros de detenção. No entanto, a agência federal encarregada da ofensiva migratória recuou em alguns locais diante da rejeição da população.

- "Não somos uma cidade carcerária" - Com a esperança de dissuadir o ICE de se instalar em sua localidade, cerca de 500 pessoas em Roxbury — um subúrbio com baixa criminalidade que votou em Trump em 2024 — se posicionaram esta semana ao longo de uma calçada. "Não somos uma cidade carcerária", dizia nos cartazes dos manifestantes. "ICE, fora do nosso bairro", mostravam outros.

Alguns evocaram a morte de dois manifestantes pelas mãos de agentes federais em Minneapolis, em janeiro, fato que provocou indignação em todo o país. Pesquisas sugerem que o ICE perdeu apoio entre os americanos devido às suas táticas agressivas. "Não quero campos de concentração desumanos no meu país, e muito menos aqui mesmo em Nova Jersey", disse Heidi, uma enfermeira de 50 anos que preferiu não divulgar seu sobrenome.

A prefeitura republicana aprovou uma resolução majoritariamente simbólica contra uma possível instalação do ICE em Roxbury, cerca de 40 quilômetros a oeste de Nova York. A manifestação recebeu o apoio de motoristas que buzinavam ao passar. Mas um pequeno grupo se mostrou em desacordo e gritou para eles: "Vão para casa". "Acho que é uma oportunidade de limpar esta área de Nova Jersey. Há muita gente que provavelmente está aqui ilegalmente", declarou Gordon Taylor, um gerente de fábrica aposentado, de 71 anos.