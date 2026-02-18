Chefe de polícia espanhola renuncia após ser acusado de estupro por subordinada

O chefe operacional da Polícia Nacional espanhola renunciou ao cargo após a revelação de que havia sido acusado de estupro por uma subordinada, o que levou a oposição a exigir a renúncia do ministro do Interior nesta quarta-feira (18), alegando que ele tinha conhecimento da situação e a ocultou. José Ángel González Jiménez, subdiretor operacional da Polícia, foi forçado a renunciar na noite de terça-feira após a revelação de que havia sido intimado por um juiz em decorrência de uma denúncia de agressão sexual feita por uma subordinada.

"Os fatos relatados pela vítima (...) são tão graves que, ao tomarmos conhecimento deles, sua renúncia foi exigida imediatamente", explicou o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, a jornalistas.