Chanceler da Alemanha declara apoio à proibição das redes sociais a menores

O chefe de Governo da Alemanha, Friedrich Merz, afirmou nesta quarta-feira (18) que é favorável a uma proibição das redes sociais para menores de idade, seguindo o exemplo de muitos países europeus que discutem uma medida similar para proteger os jovens dos efeitos nocivos das plataformas. No podcast alemão "Machtwechsel", Merz afirmou que é "muito favorável" à proposta formulada por alguns líderes do seu partido, a CDU, de introduzir um limite de idade para o uso do Facebook, TikTok, Instagram e outras redes sociais.

"Sempre sou muito reservado em relação a proibições (...), mas vejo as consequências (das redes sociais) nos jovens", declarou o chanceler.

"Não é de surpreender os transtornos de personalidade e os problemas de comportamento social entre os jovens quando eles passam até cinco horas por dia na frente de uma tela aos 14 anos e quando toda a sua socialização acontece apenas por este meio", destacou. Um amplo debate é aguardado no próximo fim de semana, durante o congresso federal da CDU em Stuttgart (sul), sobre as possíveis modalidades de regulamentação para os menores de idade. Segundo o chanceler, há várias opções: "um limite de idade, uma proibição ou uma verificação por meio de aplicativos adequados com a autorização dos pais".