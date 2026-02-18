Casal é encontrado morto em carro após inundações em Portugal
Um casal do qual não se tinha notícias desde as fortes chuvas e inundações que atingiram recentemente Portugal foi encontrado morto dentro de seu veículo, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (18).
Eles foram localizados na cidade de Figueira da Foz (norte) graças à redução do nível do rio Mondego após as inundações, informou a agência de notícias Lusa, citando a polícia.
Não se sabe se as mortes dos dois sexagenários estão relacionadas às condições climáticas.
Desde o fim de janeiro, Portugal enfrentou várias tempestades que deixaram pelo menos sete mortos, segundo as autoridades de proteção civil.
Alguns veículos de imprensa locais elevaram o número de vítimas para 18.
As condições melhoraram desde sábado, mas as autoridades ainda avaliam os danos.
