Casal é encontrado morto em carro após inundações em Portugal

Um casal do qual não se tinha notícias desde as fortes chuvas e inundações que atingiram recentemente Portugal foi encontrado morto dentro de seu veículo, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (18).

Eles foram localizados na cidade de Figueira da Foz (norte) graças à redução do nível do rio Mondego após as inundações, informou a agência de notícias Lusa, citando a polícia.