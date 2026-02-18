Carney anuncia que político de oposição se aliou aos Liberais no Parlamento do Canadá

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou nesta quarta-feira, 18, que um dos políticos de oposição decidiu se aliar aos Liberais no Parlamento do Canadá, aproximando o partido governista de obter a maioria das cadeiras. "Eu tenho a honra de dar as boas-vindas a Matt Jeneroux ao nosso caucus como o mais novo membro do novo governo do Canadá", escreveu Carney, em publicação no X. "Construir um país mais forte, resiliente e independente demandará ambição, colaboração e, ocasionalmente, sacrifício. Estou grato ao Matt, que continuará seu serviço como voz do distrito de Edmonton Riverbend no Parlamento." Além de aliado do governo, Jeneroux será o novo conselheiro especial em parcerias de segurança e economia do Canadá, com foco em fortalecer alianças comerciais e fortalecer o ambiente doméstico, afirmou o premiê canadense.

Jeneroux é membro do Partido Conservador e foi eleito para o parlamento canadense pela primeira vez em 2015. Em sua publicação, Carney destacou os cargos ocupados pelo legislador em diplomacia e engajamentos internacionais, ao representar o país como vice-presidente da Associação Interparlamentar Canadá-Reino Unido e como fundador do grupo Canadá-ASEAN. "Ele também construiu relações de trabalho diretas com a Otan, Europa, Ásia, África, EUA e OSCE", destacou o premiê.