Bulgária convoca eleições legislativas para abril após queda do governo

Os búlgaros renovarão seus deputados em 19 de abril, após a renúncia, em meados de dezembro, do governo de coalizão liderado pelos conservadores, anunciou a presidente nesta quarta-feira (18).

Estas serão as oitavas eleições em cinco anos marcados por instabilidade política.

"Assinarei (…) o decreto que fixa a realização das eleições legislativas em 19 de abril de 2026", declarou a presidente búlgara Iliana Iotova, que recebeu o ex-vice-governador do banco central, Andrey Gyurov, a quem nomeou primeiro-ministro interino.

"A tarefa mais importante é a preparação de eleições legislativas honestas", acrescentou.

O frágil governo de Rossen Jeliazkov havia sido formado em janeiro de 2025, reunindo uma coalizão circunstancial entre os conservadores do ex-primeiro-ministro Boyko Borissov e outras três legendas, e renunciou após manifestações massivas contra a corrupção.

