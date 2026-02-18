Bispo polonês é julgado por acobertar crimes de pedofilia

Um bispo católico polonês compareceu ao tribunal nesta quarta-feira (18), acusado de acobertar atos de pedofilia cometidos por padres em sua diocese. Andrzej Jez é o primeiro alto funcionário da igreja católica na Polônia a ser processado por não denunciar às autoridades casos de abuso sexual cometidos por membros do clero.

"Não sei como isso vai terminar, mas estou muito feliz que finalmente esteja vindo à tona", disse Lilianna Kupaj, vítima de abuso sexual por um padre quando criança, a repórteres.

"Que o mundo saiba", acrescentou, com lágrimas nos olhos, antes do início da audiência em um tribunal em Tarnow, no sudeste da Polônia. O bispo entrou no tribunal vestido com roupas civis, usando apenas um colarinho clerical como sinal de sua posição. Segundo a acusação, a hierarquia católica tinha conhecimento dos casos de dois padres que cometeram abuso sexual contra menores. Um deles, identificado como Stanislaw P., teria abusado de aproximadamente 95 crianças.