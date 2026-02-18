Ator Shia LaBeouf é preso por agressão em Nova Orleans, diz imprensa

O ator americano Shia LaBeouf foi preso e indiciado na terça-feira (17) por supostamente agredir duas pessoas em Nova Orleans, segundo relatos da mídia americana. A polícia foi chamada ao popular bairro francês de Nova Orleans por volta das 0h45, horário local (3h45 no horário de Brasília), em resposta a uma denúncia de agressão.

Investigadores afirmaram que LaBeouf, de 39 anos, causou um tumulto e estava "se tornando cada vez mais agressivo" em um estabelecimento não identificado, e acrescentou que um funcionário tentou retirar o ator do local, segundo o New York Times.

Um comunicado da polícia mencionou que uma pessoa relatou "ter sido agredida com socos por LaBeouf, que usou os punhos em diversas ocasiões". Testemunhas disseram à polícia que LaBeouf havia deixado o local, mas retornou mais tarde e começou a "agir de forma ainda mais agressiva", segundo relatos da imprensa. De acordo com os relatos, LaBeouf agrediu a mesma pessoa novamente e outra pessoa no nariz.