Ataque armado em parque infantil no centro do México deixa um morto e 8 menores feridos

Um ataque armado no estado de Guanajuato, no centro do México, deixou uma pessoa morta e ao menos oito menores feridos que estavam em um parque com brinquedos, um novo episódio violento que provocou terror entre mães e vizinhos. O ataque ocorreu na noite de terça-feira (17) em San Francisco del Rincón, uma cidade de cerca de 80 mil habitantes, onde "meninas, meninos e adolescentes ficaram feridos", lamentou no X a governadora do estado, Libia Dennise García.

Um homem de 36 anos morreu durante o ataque, segundo as autoridades.

O governo do município de San Francisco del Rincón informou que três dos menores já receberam alta e cinco estão recebendo atendimento médico. Acrescentou que todos eles estão "fora de perigo". Não foi divulgada a idade dos menores. Os impactos das balas podem ser vistos em pelo menos uma das casas localizadas em frente ao parque, e um dos menores de 12 anos que não sofreu ferimentos graves apresenta várias marcas de estilhaços nas costas, constatou a AFP. De acordo com relatos de mães que moram em frente ao parque, por volta das 21h30 de terça-feira (00h30 de quarta-feira em Brasília), foram ouvidas cerca de 20 detonações de armas de fogo, quando muitos menores aproveitavam os brinquedos do parque.

"Eu estava dando banho na minha filha quando se ouviram uns 20 (tiros), foram vários", disse uma mulher que pediu anonimato para preservar sua segurança. Essa mãe relatou que saiu para saber o que havia acontecido. "Vi as senhoras gritando pelos seus filhos, que havia crianças", acrescentou. - A presença de gangues -

Essa mulher e outra vizinha coincidiram ao afirmar que muitas noites membros de gangues se reúnem naquele local e que a área carece de vigilância policial permanente. "Com essa já são quatro vezes" que há ataque a tiros, explicou outra das vizinhas, que também pediu para ter sua identidade preservada. Na igreja do local "eles dão catequese à noite (para os menores) e havia muitas crianças" no parque, acrescentou essa mulher. "Foi muito feia a correria das crianças."

A promotoria do estado informou que iniciou uma investigação para esclarecer o caso. É o segundo episódio grave de violência no estado de Guanajuato em menos de um mês. No fim de janeiro, ocorreu um ataque após uma partida de futebol na cidade de Salamanca que deixou 11 mortos e 12 feridos.