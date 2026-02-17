Vice dos EUA descarta 'conflito' com Rubio, possível rival nas presidenciais

O vice-presidente americano, JD Vance, afirmou nesta terça-feira(17) que "não há conflito" entre ele e o secretário de Estado, Marco Rubio, apresentado como seu possível adversário em uma futura eleição presidencial. "É tão interessante que a imprensa esteja tentando criar esse conflito quando não há nenhum. Marco está fazendo um excelente trabalho. Estou fazendo o melhor trabalho que posso. O presidente está fazendo um excelente trabalho. Vamos continuar trabalhando juntos", disse em entrevista à Fox News.

Quando questionado sobre suas possíveis ambições presidenciais, o republicano de 41 anos riu e desconversou. "Há um ano e meio, pedi ao povo americano que me desse meu cargo atual (...) Nos preocuparemos com um próximo cargo em algum momento no futuro", declarou Vance.

Marco Rubio, de 54 anos, havia declarado à Vanity Fair em dezembro de 2025 que não se oporia ao vice-presidente. "Se JD Vance se candidatar à presidência, ele será o nosso candidato, e eu serei um dos primeiros a apoiá-lo", afirmou. De acordo com o jornal conservador The Washington Examiner, em breve, os dois podem disputar, ainda que indiretamente, um espaço de grande visibilidade: a sala de imprensa da Casa Branca. A porta-voz do presidente Trump, Karoline Leavitt, anunciou que, durante sua licença-maternidade, vários funcionários do governo, incluindo JD Vance e Marco Rubio, a substituirão nas tradicionais coletivas de imprensa.