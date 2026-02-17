Vaticano não participará do 'Conselho da Paz' de Trump

O Vaticano não participará do "Conselho da Paz", órgão internacional promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira(17) o secretário de Estado da Santa Sé. O conselho, presidido por Trump, foi inicialmente concebido para supervisionar a trégua em Gaza e a reconstrução do território após a guerra entre o Hamas e Israel.

Mas seu propósito evoluiu para incluir a resolução de todos os tipos de conflitos internacionais, aumentando os temores de que o presidente americano queira criar um concorrente das Nações Unidas.

O cardeal Pietro Parolin afirmou que o Vaticano não se envolverá no "Conselho da Paz" de Trump e enfatizou o papel da ONU. "Para nós, existem algumas questões críticas que precisam ser resolvidas", declarou. Parolin não especificou quais são essas questões, mas ressaltou que "no âmbito internacional, acima de tudo, é a ONU que administra essas situações de crise". Desde que Trump lançou seu "Conselho da Paz" no Fórum Econômico Mundial em Davos, em janeiro, pelo menos 19 países assinaram sua carta de fundação.