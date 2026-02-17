Trump: Japão fará primeira parte de investimentos nos EUA, de US$ 550 bilhões

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira, 17, três projetos que irão compor o primeiro investimento do Japão nos EUA. Os recursos fazem parte do compromisso de aportes totais de US$ 550 bilhões, como contrapartida pelo acordo comercial firmado entre os dois países. "Nosso enorme acordo comercial com o Japão acaba de ser lançado!", celebrou.

Os projetos são nas áreas de petróleo e gás no Texas, geração de eletricidade em Ohio e minerais críticos na Geórgia, de acordo com postagem de Trump nas redes socais.