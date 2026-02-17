Troca de favores, oligarcas e tentativas de falar com Putin: a vertente russa do caso Epstein

Os últimos documentos publicados pela Justiça dos Estados Unidos no caso Jeffrey Epstein revelam múltiplos e opacos vínculos entre o criminoso sexual e a Rússia, por meio de viagens, trocas de favores, contatos com mulheres jovens e tentativas de se reunir com Vladimir Putin. Isto é o que se sabe sobre a vertente russa do caso:

— Putin, o fio condutor —

Entre os documentos consultados pela AFP entre as centenas de milhares reveladas em janeiro pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, figuram e-mails que mencionam Putin cerca de mil vezes. Nos anos 2010, Epstein tentou várias vezes se reunir com o presidente russo, sem que se possa determinar se o encontro chegou a ocorrer nem quando. "Vamos tentar organizar uma reunião com Putin", escreveu em janeiro de 2014 em um e-mail enviado ao ex-primeiro-ministro norueguês Thorbjørn Jagland. Um pedido que reiterou em 2015 e 2018.

O financista também sugeriu recorrer a intermediários como Serguei Lavrov, chefe da diplomacia russa, propondo em troca facilitar-lhe "informações". Embora esses documentos evidenciem os esforços reiterados de Epstein para se aproximar do poder russo, não permitem afirmar que tenha alcançado seu objetivo. Em 3 de fevereiro, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou não ter recebido nenhuma proposta de reunião entre Putin e Epstein e rejeitou possíveis conexões com os serviços secretos russos, vínculos que o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, anunciou que seu país investigará.

— "Russian girls" — Os documentos contêm numerosas referências a "Russian girls" (garotas russas) e também sugerem que Epstein realizou várias viagens à Rússia, sobretudo nos anos 2010. Prova disso é um visto russo concedido em 2018, uma fotografia sem data de Epstein em frente a um hotel no centro de Moscou e outra de sua ex-companheira, Ghislaine Maxwell, posando entre dois soldados russos.

Também há reservas de passagens aéreas em nome de Epstein e de mulheres, algumas russas, que os intermediários apresentam como loiras e jovens. Os e-mails também sugerem que Epstein e seus intermediários se aproveitaram do desejo de algumas jovens de deixar a Rússia. Quando chegavam aos Estados Unidos, também exploravam suas dificuldades para encontrar moradia. — Assessoria e intermediários —