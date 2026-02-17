Rússia rejeita acusações de que opositor Navalni foi envenenado na prisão

A Rússia rejeitou na segunda-feira, 16, a denúncia de cinco países europeus afirmando que o opositor Alexei Navalni morreu envenenado por uma toxina presente na pele de uma rã, em uma prisão russa. "Não aceitamos tais acusações. Não concordamos, as consideramos tendenciosas e infundadas", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Na segunda-feira, quando se completaram dois anos da morte de Navalni, a mãe do opositor visitou seu túmulo no cemitério de Borisov, em Moscou, e exigiu justiça.