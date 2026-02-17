Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rivais de Lula ameaçam ação no TSE após desfile na Sapucaí

Flávio Bolsonaro e Partido Novo reclamam de propaganda eleitoral antecipada. TSE negou liminar para barrar a escola de samba.A homenagem a Luiz Inácio Lula da Silva no Carnaval do Rio de Janeiro em ano eleitoral foi contestada por adversários do presidente. A meses de concorrer ao quarto mandato, o petista foi tema da escola de samba do Grupo Especial Acadêmicos de Niterói, que desfilou no sambódromo da Marquês de Sapucaí no domingo (15/02). Adversários políticos enxergam propaganda eleitoral antecipada, seis meses antes do permitido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Depois de ter anunciado a intenção de concorrer à Presidência neste ano, o senador Flávio Bolsonaro disse que protocolará uma ação no tribunal. O Partido Novo anunciou que tomará a mesma medida. Os carros alegóricos, fantasias e sambas-enredo da Acadêmicos de Niterói contaram a vida do presidente e a sua ascensão política. Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e suas esposas compareceram ao desfile, apesar dos alertas de analistas jurídicos sobre possíveis queixas na Justiça Eleitoral. Tiago Martins, o carnavalesco responsável pelo desfile, afirmou que a intenção inicial era focar o desfile no Nordeste, assim como em 2025. A cúpula da escola decidiu que a história de Lula se encaixava no propósito e, meses antes do Carnaval, viajou a Brasília para apresentar a proposta ao presidente. "Lula merece uma homenagem como essa, assim como qualquer brasileiro que faz muito pelo nosso povo", disse. Ele negou que o samba-enredo, os carros ou as fantasias tivessem intenção de servir como material de campanha. Presidente assumiu risco Não é a primeira vez que desfiles carnavalescos homenageiam Lula. Em 2003, seu primeiro ano como presidente, a Beija-Flor apresentou um carro alegórico retratando-o como um político corajoso no combate à fome. Nove anos depois, a Gaviões da Fiel, de São Paulo, também dedicou seu desfile ao atual presidente. Mas nunca uma homenagem desse tipo havia ocorrido em ano de corrida presidencial e, portanto, sob a vigilância da Justiça Eleitoral. Pela lei brasileira, a campanha eleitoral só é permitida após o registro oficial da candidatura. Embora Lula já tenha anunciado a intenção de concorrer, ele ainda não registrou formalmente sua candidatura. "O presidente e a primeira-dama se aproximaram perigosamente desse desfile", disse João Santana, marqueteiro da campanha de Lula à reeleição em 2006, em vídeo publicado na quinta-feira. "Isso tudo pode sair pela culatra." Já Thomas Traumann, analista político e ex-porta-voz do governo Dilma Rousseff, avalia que Lula tem pouco a ganhar com a homenagem, dada a sua popularidade já consolidada no mundo do samba. Ele observa que o principal desafio jurídico é determinar se o governo permitiu uma associação entre a homenagem e a eleição. É o caso, por exemplo, se o presidente ou ministros comparecem a um evento como este usando recursos públicos, como aviões oficiais e hospedagens pagas pelo governo. "Pode haver multas e perda de tempo de propaganda gratuita durante a campanha. Isso importa em uma eleição apertada," afirmou. Tentativa de barrar o desfile Também a Acadêmicos de Niterói precisou se preocupar em evitar penalidades e multas. A escola instruiu seus mais de 3 mil integrantes a evitar fazer o gesto de "L" com as mãos, referência histórica a Lula, durante o desfile. Os participantes também estavam proibidos de pedir votos ao presidente diante dos 80 mil espectadores no Sambódromo. Alguns políticos de direita tentaram barrar o desfile sob a alegação de que daria vantagem indevida a Lula na eleição. Outros dos seus rivais argumentam que escolas de samba recebem recursos públicos ou reclamam de uma ala da escola de samba que retratou setores conservadores. O TSE rejeitou as ações na quinta-feira, afirmando que não pode censurar uma escola de samba antes do desfile acontecer. Os ministros também disseram que poderiam reavaliar o caso se fosse identificada violação da legislação durante a apresentação, reforçando que o Carnaval não pode servir para a propaganda eleitoral. Nos próximos meses, a presidência do TSE passará ao ministro Kassio Nunes Marques, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele estará à frente do tribunal na eleição presidencial em outubro. ht/ra (AP, dpa, ots)

