Ramadã começará na quarta-feira na Arábia Saudita

Para os muçulmanos na Arábia Saudita, o primeiro dia do Ramadã será na quarta-feira (17), anunciou a corte real. O mês sagrado, durante o qual centenas de milhões de muçulmanos em todo o mundo fazem jejum do nascer ao pôr do sol, começa tradicionalmente com a observação do crescente lunar.

Muitos países de maioria muçulmana seguem a Arábia Saudita para determinar o início do Ramadã, o que confere ao seu anúncio uma importância mais ampla.

“Quarta-feira é o primeiro dia do abençoado mês de #Ramadã”, publicou nesta terça-feira a agência oficial Saudi Press no X. Realizar o jejum do Ramadã é um dos cinco pilares do Islã e exige que os fiéis se abstenham de comer, beber, fumar e manter relações sexuais durante as horas de luz. Os muçulmanos praticantes também são incentivados a doar aos pobres.