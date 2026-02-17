"Racistas são, acima de tudo, covardes", diz Vini sobre Prestianni, do Benfica

O jogo de ida da repescagem da Liga dos Campeões entre Benfica e Real Madrid, disputado nesta terça-feira (17) em Lisboa, foi brevemente interrompido após o brasileiro Vinícius denunciar ter sido vítima de insultos racistas por parte do argentino Gianluca Prestianni. "Racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. Mas eles têm, ao lado, proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de punir", declarou Vini num comunicado após a partida.

Após abrir o placar com um magnífico chute de pé direito (50'), o atacante do Real Madrid comemorou com uma dancinha em frente à torcida no Estádio da Luz, o que gerou uma discussão com vários jogadores do Benfica e lhe rendeu um cartão amarelo do árbitro francês François Letexier.

Quando a partida parecia prestes a recomeçar, o brasileiro correu em direção ao árbitro, apontando o dedo para Prestianni, que havia coberto a boca com a camisa, como se viu na televisão, supostamente para chamá-lo de "macaco". "Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida e da minha família", acrescentou o jogador. "Não gosto de aparecer em situações como essa, ainda mais depois de uma grande vitória e que as manchetes têm que ser sobre o Real Madrid, mas é necessário", concluiu.