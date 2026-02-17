"Desfile" com seis planetas será visível no fim de fevereiro

Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno estarão agrupados em evento raro no céu, visível também no Brasil.O mês de fevereiro terá um fenômeno nos céus para encher os olhos dos amantes da astronomia. Seis planetas do sistema solar vão se alinhar e formar o que costuma ser chamado de um desfile, alinhamento ou agrupamento planetário. Em 28 de fevereiro será possível ver esse fenômeno com Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Quatro deles poderão ser vistos a olho nu: Vênus, Júpiter, Saturno e Mercúrio. Urano e Netuno também estarão visíveis, mas será necessário usar um telescópio para vê-los. Apesar de 28 de fevereiro ser o melhor dia, o fenômeno poderá ser visto já alguns dias antes. O melhor momento é entre 15 e 30 minutos após o sol se pôr. Os chamados desfiles ou alinhamentos planetários ocorrem quando pelo menos três planetas podem ser vistos alinhados. Quanto mais planetas, mais difícil é eles se alinharem – e, portanto, mais raro é o fenômeno. Desfiles planetários com três, quatro ou cinco planetas ocorrem com frequência. Desfiles planetários maiores são menos frequentes. Em 2025 aconteceu um raríssimo alinhamento de sete planetas, entre Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Segundo a Nasa, para que a maioria dos observadores consiga ver um planeta a olho nu, ele precisa estar pelo menos alguns graus acima do horizonte, idealmente acima de 10 graus. "Isso é crucial porque a atmosfera da Terra perto do solo obscurece os objetos celestes à medida que eles nascem ou se põem. Mesmo planetas brilhantes se tornam difíceis ou impossíveis de serem vistos quando estão muito baixos, pois sua luz se espalha e é absorvida em seu caminho até os olhos", segundo o pesquisador Preston Dyches. "Prédios, árvores e outras obstruções também costumam bloquear a visão perto do horizonte." O que são alinhamentos planetários? O termo alinhamento planetário é usado pela mídia, mas os cientistas preferem palavras como desfile ou agrupamento planetário para descrever o fenômeno. Trata-se sobretudo de um efeito visual. Isso porque os planetas não estão realmente numa mesma linha, eles apenas são vistos dessa forma a partir da Terra. A explicação está na órbita dos planetas em torno do Sol. Como seus planos orbitais seguem, com apenas alguns graus de desvio, a eclíptica (o caminho aparente do Sol no céu), os planetas naturalmente se apresentam alinhados. "É por isso que às vezes os planetas parecem se aproximar uns dos outros no céu, pois os vemos ao longo de uma linha enquanto circulam pela pista de corrida cósmica", explica a Nasa. ht (ots)