Primeiro voo da Europa chega à Venezuela após queda de Maduro

Um voo da Espanha chegou à Venezuela na noite desta terça-feira(17), o primeiro da Europa desde a captura do presidente Nicolás Maduro no início de janeiro, em uma operação militar dos Estados Unidos. O Boeing 787-9 Dreamliner, operado pela companhia aérea espanhola Air Europa, pousou no Aeroporto Internacional de Maiquetía, que atende Caracas, pouco depois das 21h, horário local (22h, horário de Brasília), segundo um site de rastreamento de voos.

As companhias aéreas comerciais suspenderam os voos para a Venezuela após um alerta dos Estados Unidos, em 21 de novembro, sobre os riscos na região devido à atividade militar, o prelúdio da incursão de 3 de janeiro que depôs Maduro.

O presidente americano, Donald Trump, determinou a reabertura do espaço aéreo venezuelano para voos comerciais em 29 de janeiro, após conversar com Delcy Rodríguez, vice-presidente de Maduro e que assumiu o poder temporariamente. Outra grande companhia aérea espanhola, a Iberia, está avaliando as garantias de segurança antes de anunciar uma data para retomar os voos para a Venezuela, segundo a imprensa espanhola. A companhia portuguesa TAP anunciou que retomará suas conexões aéreas com o país sul-americano.