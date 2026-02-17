Prefeita de Los Angeles pede renúncia do chefe dos Jogos Olímpicos-2028, vinculado a Epstein

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, pediu a renúncia do presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de 2028, Casey Wasserman, cujo nome aparece nos arquivos de Jeffrey Epstein. É "lamentável" que o comitê executivo dos Jogos Olímpicos apoie Wasserman, considerou a prefeita em uma entrevista à CNN na noite de segunda-feira (16). "Na minha opinião, ele deveria renunciar", afirmou.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou no mês passado e-mails de teor sexual enviados por Wasserman em 2003 à cúmplice e ex-companheira de Epstein, Ghislaine Maxwell.

Desde então, houve vários pedidos solicitando a renúncia do presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Los Angeles 2028. O comitê executivo dos Jogos manifestou seu apoio a ele em 11 de fevereiro. No início, Karen Bass se absteve de tomar posição na polêmica sobre Wasserman, ao assinalar que cabia ao conselho de administração dos Jogos decidir se ele deveria ou não permanecer no cargo. O porta-voz do Comitê Olímpico Internacional (COI), Mark Adams, disse nesta terça-feira a jornalistas que o "assunto" de Wasserman "continua sendo" um tema "do conselho do LA28 neste momento".

"Como sabem, um escritório de advocacia o investigou e cabe ao conselho tirar suas próprias conclusões. Pelo que entendo, neste momento estão ocorrendo muitas conversas", afirmou. — Agência à venda — Wasserman, de 51 anos, tem sido uma personalidade influente de Hollywood.

Após as revelações sobre seus contatos, publicou um comunicado no qual lamentava "profundamente" essa correspondência de 2003, anterior à primeira detenção do criminoso sexual. Epstein morreu na prisão em 2019 antes de ser julgado por exploração sexual de menores. Mas já em 2008 havia recebido uma primeira condenação por solicitar serviços sexuais de uma menor de idade. Até o momento, Wasserman não foi acusado de nenhum crime no âmbito desse escândalo.