Petróleo retrocede diante de negociações entre EUA e Irã

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta terça-feira (17) após novas conversas entre Teerã e Washington, que podem abrir caminho para um possível acordo entre os dois países. O barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em abril, caiu 1,79% para 67,42 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), para março, recuou 0,89% a 62,33 dólares.

O chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, afirmou que Estados Unidos e Irã alcançaram na terça-feira, durante negociações na Suíça, “um conjunto de princípios orientadores” para um pacto, após semanas de ameaças cruzadas e o envio de um porta-aviões por Washington como medida de pressão.

Num primeiro momento, os mercados subiram após o anúncio de Teerã do fechamento parcial do estreito de Ormuz durante seus exercícios militares. Esse estreito é um ponto de passagem estratégico para o petróleo, já que aproximadamente 20% da produção mundial transita por ali. Um bloqueio faria os preços subirem rapidamente. “A situação entre Estados Unidos e Irã agitou” o mercado de petróleo, comentou à AFP Stephen Schork, do The Schork Group. “Mas agora parece que as negociações estão avançando.”