Pai de adolescente que cometeu ataque a tiros nos EUA enfrenta julgamento por assassinato

O pai de um adolescente que matou quatro pessoas em uma escola de ensino médio dos Estados Unidos foi levado a julgamento no estado do sul da Geórgia, em um caso raro no qual um responsável enfrenta acusações por um ataque a tiros cometido pelo próprio filho. Colin Gray, de 55 anos, comparece desde esta segunda-feira (16) sob acusações de assassinato e homicídio culposo pelo ataque de 4 de setembro de 2024 na escola Apalachee, cometido por seu filho Colt.

Dois estudantes de 14 anos e dois professores morreram e outras nove pessoas ficaram feridas no tiroteio em Winder, na Geórgia. Colt Gray, que tinha 14 anos na época e agora tem 16, foi acusado como adulto e aguarda a definição da data do julgamento.

Durante as alegações iniciais, os promotores afirmaram que o pai presenteou o filho no Natal de 2023 com o rifle AR-15 utilizado no ataque, apesar dos alertas de que o adolescente havia ameaçado realizar um ataque a tiros na escola. Segundo o FBI, as autoridades locais entrevistaram Colt e seu pai em maio de 2023 após receberem denúncias anônimas sobre ameaças feitas pelo jovem na internet. "Este caso trata deste acusado e de suas ações, permitir que um menor sob sua custódia tenha acesso a uma arma de fogo e munições depois de ter sido advertido de que esse menor iria ferir outras pessoas", afirmou Brad Smith, promotor do condado de Barrow.

O advogado de defesa, Brian Hobbs, disse ao júri que Colin Gray desconhecia as intenções do filho e havia buscado ajuda diante da deterioração de sua saúde mental. Os ataques a tiros em escolas são um fenômeno recorrente nos Estados Unidos, onde há mais armas do que pessoas e as normas para adquirir até mesmo rifles potentes de estilo militar são permissivas. A responsabilidade dos pais em ataques em massa tem sido cada vez mais questionada nos últimos anos.