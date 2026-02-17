Obama esclarece que "não há evidências" de ETs após confusão

Ex-presidente brincou com teoria conspiratória que há décadas persiste nos EUA. "Eles são reais, mas eu não os vi", afirmou.O ex-presidente Barack Obama, dos Estados Unidos, desencadeou um verdadeiro frenesi no fim de semana ao afirmar que, sim, existem extraterrestres. Em entrevista ao jornalista Brian Tyler Cohen, o democrata se permitiu uma resposta jocosa sobre o mistério e uma das teorias da conspiração que o acompanham. Depois, se viu forçado a esclarecer a brincadeira diante da enxurrada de questionamentos da imprensa e de internautas. "Eles são reais, mas eu não os vi, nem eles estão sendo mantidos na Área 51", disse o presidente inicialmente. As perguntas e respostas curtas faziam parte do formato de entrevista proposto pelo podcast do qual Obama participava. "Não há nenhuma instalação subterrânea, a menos que exista uma enorme conspiração e que a tenham escondido do presidente dos Estados Unidos," prosseguiu. Grandes veículos de imprensa repercutiram a declaração, reportando que um ex-chefe da Casa Branca acreditava em alienígenas. Obama, então, soltou uma nota para conter os danos. "Eu estava tentando manter o espírito da rodada rápida, mas como isso chamou a atenção, deixe-me esclarecer. Estatisticamente, o universo é tão vasto que as chances de haver vida lá fora são boas", disse ele. "Mas as distâncias entre os sistemas solares são tão grandes que as chances de termos sido visitados por alienígenas são baixas, e não vi nenhuma evidência durante minha presidência de que extraterrestres tenham entrado em contato conosco. É verdade!" O que é a Área 51? Um dos motivos que tornaram a brincadeira de Obama explosiva foi a existência de uma teoria da conspiração sobre a chamada Área 51. É este o nome popular para uma base aérea dos EUA no deserto de Nevada, perto de Las Vegas. Não se sabe ao certo quais atividades acontecem no local, mantido sob um forte esquema de vigilância e supostamente destinado a testes de voo. Diversas teorias já emergiram nas últimas décadas, e as mais famosas incluem que a base serve para observação de extraterrestres ou de objetos voadores não identificados. Os entornos da base já viraram, inclusive, ponto turístico para curiosos, de acordo com a imprensa local. A longevidade do mistério já provocou até mesmo convocatórias nas mídias sociais para que a população tentasse invadir a Área 51. Em 2025, um general da Força Aérea disse sobre o caso que "a nação tem segredos" que "merecem ser protegidos", de acordo com o site especializado Military.com. ht/cn (ots)