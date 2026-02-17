Moscou e Kiev, prontos para diálogos de paz em Genebra enquanto combates continuam

As delegações da Rússia e da Ucrânia já se encontram em Genebra para realizar nesta terça-feira (17) outra rodada de conversas de paz, como parte da campanha empreendida pelos Estados Unidos para pôr fim a uma guerra que já dura quase quatro anos. O presidente Donald Trump busca se posicionar como mediador no conflito desencadeado quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, mas as duas rodadas anteriores de diálogos mediadas pela Casa Branca não resultaram em nenhum avanço.

Antes de começarem as reuniões, a Ucrânia acusou a Rússia de minar os esforços de paz ao lançar 29 mísseis e 396 drones, em ataques que mataram uma pessoa e deixaram dezenas de milhares sem eletricidade, segundo as autoridades.

Posteriormente, outro ataque russo com drones matou na terça-feira três funcionários de uma usina elétrica em Sloviansk, no leste da Ucrânia, segundo as autoridades. "A dimensão do desprezo da Rússia pelos esforços de paz: um ataque maciço com mísseis e drones contra a Ucrânia pouco antes da próxima rodada de negociações em Genebra", escreveu o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, nas redes sociais. Por sua vez, a Rússia também denunciou ataques noturnos e afirmou ter destruído mais de 150 drones, principalmente nas regiões do sul e na península da Crimeia, ocupada pelas forças de Moscou desde 2014.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, ao ser questionado sobre as conversas em Genebra, respondeu que "não é preciso esperar novidades hoje, já que está previsto que o trabalho continue amanhã", quarta-feira. Sybiha voltou a pedir que os aliados da Ucrânia aumentem a pressão sobre a Rússia, impondo mais sanções, para que Moscou negocie de boa-fé. As conversas, que segundo o Kremlin serão realizadas a portas fechadas e sem a presença da imprensa, ocorrem após duas rodadas anteriores realizadas este ano em Abu Dhabi.

"É melhor a Ucrânia sentar-se à mesa, e rapidamente", disse na segunda-feira Donald Trump aos jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One enquanto se dirigia a Washington. Nesta ocasião, o Kremlin voltou a nomear o nacionalista e ex-ministro da Cultura Vladimir Medinsky como seu principal negociador. A equipe de Kiev será liderada pelo ex-ministro da Defesa Rustem Umerov. Do lado americano, espera-se a presença do enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, e do empresário e genro de Trump, Jared Kushner, que estão na Suíça para também realizar negociações com o Irã sobre seu programa nuclear. Os aliados europeus da Ucrânia não participam dessas conversas.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou na segunda-feira que sua equipe já havia chegado a Genebra, enquanto uma fonte da delegação russa confirmou nesta terça-feira que sua delegação havia aterrissado na cidade suíça durante a madrugada. — Pontos de conflito — A guerra se tornou o conflito mais letal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com centenas de milhares de mortos, milhões de pessoas obrigadas a fugir de suas casas na Ucrânia e grande parte do leste e do sul do país devastada pela guerra.