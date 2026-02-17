México se prepara para deter ameaça de drones durante Copa do Mundo

O Exército mexicano se prepara para conter a ameaça de drones não autorizados nos estádios que sediarão as partidas da Copa do Mundo de futebol, que será realizada de 11 de junho a 19 de julho deste ano. Os militares dão especial atenção a esse sistema de proteção, após os cartéis de drogas terem utilizado drones para atacar em zonas específicas do país, afetadas pela violência do crime organizado.

Essas áreas estão afastadas da Cidade do México (centro), Guadalajara (oeste) e Monterrey (norte), as três sedes do campeonato de futebol no país.

Em uma demonstração em um campo militar na Cidade do México, na terça-feira, soldados mostraram o equipamento antidrones que será utilizado nos estádios mexicanos onde serão disputadas 13 das 104 partidas do Mundial. A inibição de drones “vai ocorrer nos estádios e onde houver aglomerações, que podem ser as ‘Fan Fest’ ou qualquer ponto onde haja reunião de pessoas”, disse à AFP o capitão do Exército José Alfredo Lara, engenheiro de comunicações e eletrônica. Os militares utilizarão dois tipos de equipamento antidrones durante o torneio. O primeiro é um sistema semifixo para estabelecer um perímetro dentro do qual “não poderá voar nenhum drone que não esteja autorizado”.

O outro é um sistema portátil que um soldado pode manipular para se deslocar até onde se encontra o aparelho não autorizado. Uma vez que o equipamento localiza o drone, ele corta a comunicação do comando deste com o aparelho. “O equipamento perde totalmente o controle e não poderá se aproximar”, explicou Lara. Se for inibido e dependendo de sua configuração, o aparelho pode se afastar, tentar sair do alcance da inibição ou perder completamente o controle.