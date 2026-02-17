Kim Jong Un ergue bairro para famílias de vítimas na Ucrânia

Líder da Coreia do Norte disse que o novo distrito simboliza o "sacrifício" dos soldados mortos. País enviou 14 mil combatentes para o conflito, dos quais 6 mil morreram.O governo da Coreia do Norte concluiu, nesta segunda-feira (16/02), um novo bairro residencial em Pyongyang para as famílias dos soldados norte-coreanos mortos em combate ao lado das forças russas na Ucrânia. Fotos divulgadas pela agência estatal KCNA o líder norte-corenano, Kim Jong Un, caminhando pela nova rua, a Saeppyol Street, e visitando casas de famílias com sua filha Kim Ju Ae. Em um discurso, o líder da Coreia do Norte disse que o novo distrito simboliza o "espírito e o sacrifício" dos soldados mortos, acrescentando que as residências têm como objetivo permitir que as famílias enlutadas "se orgulhem de seus filhos e maridos". Kim promete também uma retribuição aos "jovens mártires" que "sacrificaram tudo pela pátria". O governante disse ter pressionado para que o projeto fosse concluído "mesmo que um dia antes" do prazo, na esperança de que isso pudesse trazer um "pequeno conforto" às famílias dos soldados. Mais de 14 mil norte-coreanos na Ucrânia Nos últimos meses, a Coreia do Norte intensificou a propaganda glorificando as tropas enviadas para lutar na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Algumas medidas foram a criação de um memorial e a construção de um museu. Segundo analistas, há uma tentativa de reforçar a unidade interna e conter o potencial descontentamento público. Recentemente, Kim enviou milhares de soldados e grandes quantidades de equipamento militar, incluindo artilharia e mísseis, para apoiar a guerra do presidente russo Vladimir Putin contra a Ucrânia. Sob um pacto de defesa mútua com a Rússia, em 2024 a Coreia do Norte enviou cerca de 14 mil soldados para lutar na Ucrânia. De acordo com fontes sul-coreanas, ucranianas e ocidentais, mais de 6 mil norte-coreanos foram mortos no conflito. A presença da filha de Kim Jong Un também chamou a atenção na inauguração do novo distrito. Especulações têm apontado que a adolescente vem sendo preparada para suceder o pai no poder da Coreia do Norte. Ju Ae apareceu ao lado de Kim Jong Un nos últimos três anos em uma série crescente de eventos, incluindo testes de mísseis, aniversários militares e grandes celebrações nacionais, em um sinal de que o aparato de propaganda do Estado está gradualmente aumentando sua visibilidade. fcl/cn (ap, reuters, KCNA)