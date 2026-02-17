Juve perde por 5 a 2 para o Galatasaray e fica mais longe das oitavas da Champions

A Juventus sofreu uma dura derrota por 5 a 2 para o Galatasaray nesta terça-feira (17), em Istambul, no jogo de ida da repescagem para as oitavas de final da Liga dos Campeões, comprometendo seriamente suas chances de avançar na competição. O time de Turim, que vencia por 2 a 1 até o intervalo, desmoronou no segundo tempo e agora está em situação delicada antes do jogo de volta, na próxima semana.

Aproveitando um erro de Kenan Yildiz em uma cobrança de lateral no meio-campo italiano, o time turco abriu o placar aos 15 minutos com o meio-campista brasileiro Gabriel Sara, em seu primeiro ataque realmente perigoso.

A reação da Juventus foi imediata: em menos de um minuto, o time comandado pelo técnico Luciano Spalletti empatou por meio de Teun Koopmeiners (16'), que aproveitou uma cabeçada forte de Pierre Kalulu rebatida pelo goleiro turco Ugurcan Cakir. Sem Jonathan David, Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik no ataque, a Juve voltou a contar com seu volante holandês quinze minutos depois, que desferiu um potente chute de pé esquerdo no ângulo (32') após uma tabela com Weston McKennie. Mas a defesa piemontesa — que já havia sofrido oito gols em seus últimos três jogos — mostrou suas fragilidades após o intervalo.

Outro holandês, Noa Lang, aproveitou o rebote do chute de Baris Yilmaz à queima-roupa (49'). Em seguida, o colombiano Davinson Sánchez colocou os donos da casa em vantagem com uma cabeçada potente após uma cobrança de falta precisa diante da meta de Michele Di Gregorio (60'). Os turcos, jogando com um a mais após a expulsão do colombiano Juan Cabal aos 60 minutos, ampliaram a vantagem (75') graças a Victor Osimhen, que roubou a bola de Lloyd Kelly dentro da área da Juventus e Lang mandou para o fundo da rede mais uma vez.