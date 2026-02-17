Justiça dos EUA adia para 26 de março segunda audiência de Maduro

A Justiça dos Estados Unidos adiou de 17 para 26 de março a próxima audiência do presidente venezuelano deposto, Nicolás Maduro, em um tribunal federal de Nova York.

O motivo desse pedido de adiamento, apresentado com o consentimento da defesa do ex-presidente e concedido pelo juiz responsável pelo caso, é que a promotoria alega “problemas de planejamento e logística”, sem especificar mais detalhes.