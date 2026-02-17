João Fonseca e Cerúndolo estreiam vencendo no Rio Open 2026

O brasileiro João Fonseca e o tenista sul-americano mais bem ranqueado da ATP, o argentino Francisco Cerúndolo, fizeram estreias convincentes no Rio Open 2026 nesta terça-feira (17). Fonseca, de 19 anos, buscando se recuperar após um mau início de ano, derrotou seu compatriota Thiago Monteiro por 2 a 0, parciais de 7-6 e 6-1, nas quadras de saibro do Jockey Club, no Rio de Janeiro.

Enquanto isso, Cerúndolo confirmou seu status de principal cabeça de chave do torneio com uma vitória por 6-3 e 6-4 sobre o também argentino Mariano Navone.

Francisco Cerúndolo vem de uma vitória no ATP 250 de Buenos Aires e busca ser o primeiro na história a conquistar o torneio do Rio na mesma temporada. João Fonseca, 33º do ranking, tenta se recuperar da dolorosa derrota sofrida na semana passada em sua estreia em Buenos Aires contra o chileno Alejandro Tabilo (71º), por 6-3, 3-6 e 7-5. Monteiro lutou bravamente e levou o primeiro set para o tie-break, mas foi dominado no segundo set por Fonseca.