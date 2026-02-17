Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Irã vê avanço em rodada de negociações com EUA, com acerto parcial dos princípios de acordo

Irã vê avanço em rodada de negociações com EUA, com acerto parcial dos princípios de acordo

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, afirmou que a segunda rodada de negociações indiretas com os Estados Unidos, realizada em Genebra, foi marcada por "conversas sérias e construtivas" e representou avanço em relação ao encontro anterior. Araghchi avaliou que a rodada desta terça-feira, 17, foi "mais construtiva do que anteriores" e destacou que "diversas ideias foram propostas e discutidas de maneira séria".

De acordo com o chanceler, as partes conseguiram "chegar a um acordo geral sobre alguns princípios orientadores", que servirão de base para a elaboração do texto de um possível entendimento.

O ministro, no entanto, ponderou que o avanço não garante um desfecho positivo. "Isso não significa que certamente alcançaremos um acordo, mas ao menos o caminho foi iniciado", afirmou.

Ele acrescentou que, com a entrada na fase de redação, o processo tende a se tornar mais detalhado e complexo.

Ainda não há data definida para a próxima rodada. Segundo Araghchi, ficou acertado que os dois lados trabalharão sobre os pontos de um possível acordo e trocarão textos antes de marcar novo encontro.

O diálogo ocorreu na embaixada de Omã na cidade suíça e contou com discussões paralelas com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi. "Tivemos boas discussões técnicas com ele", disse, acrescentando que o chefe da agência também manteve contatos com a delegação norte-americana.

As conversas ocorrem em meio a exercícios militares iranianos no Estreito de Ormuz e à retórica mais dura entre Teerã e Washington.

O presidente dos EUA, Donald Trump, tem alternado acenos a uma solução negociada com ameaças de uso da força, enquanto o Irã insiste que seu programa nuclear tem fins pacíficos e condiciona avanços ao alívio de sanções.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar