Irã fechará 'por segurança' partes do estreito de Ormuz durante exercícios militares

O Irã fechará partes do estratégico estreito de Ormuz por medidas de "segurança" durante os exercícios militares da Guarda Revolucionária, informou nesta terça-feira (17) a televisão pública.

"Partes do estreito de Ormuz estarão fechadas para respeitar os princípios de segurança e navegação", afirmou um jornalista da televisão pública a partir de um local próximo às manobras que começaram na segunda-feira. Desconhece-se quanto tempo durará o fechamento parcial.