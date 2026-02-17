Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inteligência sueca alerta para apetite crescente da Rússia pelo risco

Inteligência sueca alerta para apetite crescente da Rússia pelo risco

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Rússia intensificou suas atividades de ameaça híbrida e parece disposta a assumir maiores riscos em torno da Suécia, declarou nesta terça-feira (17) à AFP o chefe da inteligência militar sueca.

"Constatamos que, em certos casos, a Rússia intensificou suas ações e aumentou sua presença, talvez com uma maior disposição para assumir riscos em nossa região", disse Thomas Nilsson, chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar da Suécia (MUST).

A agência apresentou nesta terça-feira seu relatório anual de ameaças, e Nilsson acrescentou que "infelizmente" acredita que essa evolução continuará.

A Rússia provavelmente continuará intensificando suas atividades, tanto se conseguir alcançar seus objetivos na Ucrânia quanto se não conseguir.

O chefe da inteligência militar sueca considerou que um cessar-fogo precipitado na Ucrânia poderia ser temerário.

"Se a guerra na Ucrânia terminar de acordo com as condições russas e se um cessar-fogo for seguido por um alívio das sanções contra a Rússia, a velocidade desse reforço (militar) aumentará. Ao mesmo tempo, os recursos russos existentes poderão ser mobilizados, o que terá um impacto na segurança de nossa vizinhança imediata", destacou Thomas Nilsson.

O chefe da inteligência militar sueca indicou que a situação de segurança continua se deteriorando, como a agência já havia apontado em anos anteriores, especialmente após o início da invasão russa da Ucrânia em 2022.

Em seu relatório anual, o MUST afirmou que a Rússia constitui a principal "ameaça militar para a Suécia e a Otan".

"Juntamente com os recursos destinados à guerra na Ucrânia, a Rússia está reforçando seus meios na região do mar Báltico, já que é uma região estrategicamente muito importante para a Rússia, tanto econômica quanto militarmente", escreveu o MUST no relatório.

jll/mab-avl/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

rússia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar