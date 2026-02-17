Inteligência sueca alerta para apetite crescente da Rússia pelo risco

A Rússia intensificou suas atividades de ameaça híbrida e parece disposta a assumir maiores riscos em torno da Suécia, declarou nesta terça-feira (17) à AFP o chefe da inteligência militar sueca. "Constatamos que, em certos casos, a Rússia intensificou suas ações e aumentou sua presença, talvez com uma maior disposição para assumir riscos em nossa região", disse Thomas Nilsson, chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar da Suécia (MUST).

A agência apresentou nesta terça-feira seu relatório anual de ameaças, e Nilsson acrescentou que "infelizmente" acredita que essa evolução continuará.

A Rússia provavelmente continuará intensificando suas atividades, tanto se conseguir alcançar seus objetivos na Ucrânia quanto se não conseguir. O chefe da inteligência militar sueca considerou que um cessar-fogo precipitado na Ucrânia poderia ser temerário. "Se a guerra na Ucrânia terminar de acordo com as condições russas e se um cessar-fogo for seguido por um alívio das sanções contra a Rússia, a velocidade desse reforço (militar) aumentará. Ao mesmo tempo, os recursos russos existentes poderão ser mobilizados, o que terá um impacto na segurança de nossa vizinhança imediata", destacou Thomas Nilsson.