Governo Milei alerta jornalistas para 'risco' de cobrir protestos contra a reforma trabalhista

O governo argentino de Javier Milei determinou nesta terça-feira(17) “medidas de segurança” incomuns para a imprensa e advertiu para situações de “risco” nos protestos esperados nos próximos dias devido à reforma trabalhista. O comunicado do Ministério da Segurança foi divulgado após a principal central sindical argentina convocar uma greve geral no dia em que a Câmara dos Deputados debater o projeto. A previsão é de que seja na quinta-feira. O Senado já o aprovou na semana passada.

A pasta indicou que “com o objetivo de reduzir situações de risco, recomenda-se (à imprensa) evitar posicionar-se entre eventuais focos de violência e o efetivo das forças de segurança destacado para a operação”.