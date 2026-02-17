Governo da Colômbia anuncia retomada de negociações de paz com cartel

O governo da Colômbia anunciou nesta terça-feira (17) que retomará as negociações de paz com o Clã do Golfo, suspensas pelo cartel há duas semanas em protesto contra acordos do presidente Gustavo Petro com Donald Trump. O mandatário acertou, em uma visita à Casa Branca em 3 de fevereiro, realizar ações conjuntas para localizar 'Chiquito Malo', o principal comandante desse grupo narcotraficante.

O acordo levou o Clã do Golfo a interromper os diálogos com o governo, que vinham sendo realizados desde setembro no Catar.

O escritório de paz do governo informou que os negociadores se reuniram em Bogotá em 9 de fevereiro e deram por "superada" a suspensão das negociações. O processo de paz "continua avançando", afirmou o órgão em um comunicado. Petro entregou a Trump uma lista dos principais narcotraficantes da Colômbia com o objetivo de receber apoio dos serviços de inteligência dos Estados Unidos para detê-los.

Entre eles estavam Chiquito Malo e Iván Mordisco, líder da maior dissidência das Farc, o grupo armado que assinou a paz com o governo em 2016, e Pablito, um dos principais líderes da guerrilha ELN na fronteira com a Venezuela. Os dirigentes do Clã do Golfo consideraram que esses acordos representavam um "atentado" contra sua "boa-fé" e abandonaram a mesa de negociações em Doha. "O presidente Petro colocou seus interesses pessoais acima do bem maior, que é a paz nos territórios", afirmou o cartel naquele momento.