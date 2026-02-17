Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo da Colômbia anuncia retomada de negociações de paz com cartel

Governo da Colômbia anuncia retomada de negociações de paz com cartel

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O governo da Colômbia anunciou nesta terça-feira (17) que retomará as negociações de paz com o Clã do Golfo, suspensas pelo cartel há duas semanas em protesto contra acordos do presidente Gustavo Petro com Donald Trump.

O mandatário acertou, em uma visita à Casa Branca em 3 de fevereiro, realizar ações conjuntas para localizar 'Chiquito Malo', o principal comandante desse grupo narcotraficante.

O acordo levou o Clã do Golfo a interromper os diálogos com o governo, que vinham sendo realizados desde setembro no Catar.

O escritório de paz do governo informou que os negociadores se reuniram em Bogotá em 9 de fevereiro e deram por "superada" a suspensão das negociações.

O processo de paz "continua avançando", afirmou o órgão em um comunicado.

Petro entregou a Trump uma lista dos principais narcotraficantes da Colômbia com o objetivo de receber apoio dos serviços de inteligência dos Estados Unidos para detê-los.

Entre eles estavam Chiquito Malo e Iván Mordisco, líder da maior dissidência das Farc, o grupo armado que assinou a paz com o governo em 2016, e Pablito, um dos principais líderes da guerrilha ELN na fronteira com a Venezuela.

Os dirigentes do Clã do Golfo consideraram que esses acordos representavam um "atentado" contra sua "boa-fé" e abandonaram a mesa de negociações em Doha.

"O presidente Petro colocou seus interesses pessoais acima do bem maior, que é a paz nos territórios", afirmou o cartel naquele momento.

O governo e o Clã do Golfo negociam com vistas a um desarmamento em troca de benefícios legais. Até o momento, chegaram a alguns acordos, como reduzir a intensidade do conflito em localidades castigadas pela violência no noroeste do país.

Após meses de confrontos nas redes sociais, Petro e Trump uniram esforços para combater o narcotráfico na Colômbia, o país que mais produz cocaína no mundo.

das/dga/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar