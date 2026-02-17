Gauff e Rybakina avançam no WTA 1000 de Dubai

Coco Gauff (nº 4 do mundo) se recuperou da surpreendente eliminação em Doha na semana passada com uma vitória tranquila sobre Anna Kalinskaya (nº 23) no torneio WTA 1000 de Dubai, nesta terça-feira (17), enquanto Elena Rybakina (nº 3) estreou com um sólido triunfo. A tenista americana, que perdeu para a lucky loser italiana Elisabetta Cocciaretto em sua estreia no Catar, não repetiu o erro contra Kalinskaya e avançou para a segunda rodada com uma vitória por 6-4 e 6-4.

Gauff enfrentará a belga Elise Mertens (nº 22) nas oitavas de final deste torneio WTA 1000, a segunda categoria do circuito feminino depois dos Grand Slams.

A americana teve dificuldades em alguns momentos em Dubai, cometendo 12 duplas faltas no saque, mas quebrou o saque de Kalinskaya seis vezes para garantir a vitória. "Não foi o jogo mais bonito, mas foi o suficiente para hoje", disse Gauff, terceira cabeça de chave. "Havia muito vento. Eu estava apenas tentando me adaptar. Nós duas estávamos com problemas de consistência na quadra", acrescentou. Enquanto isso, a recém-coroada campeã do Aberto da Austrália e principal cabeça de chave, Rybakina, teve um desempenho impressionante, derrotando a australiana Kimberly Birrell (94ª do ranking) por 6-1 e 6-2 em apenas 60 minutos.

A tenista cazaque vai enfrentar a croata Antonia Ruzic, que entrou na chave principal como lucky loser, nas oitavas de final. Além disso, Mirra Andreeva (7ª) e Belinda Bencic (13ª) avançaram para a segunda rodada após as desistências de suas adversárias. A espanhola Paula Badosa (70ª) também desistiu da partida quando perdia por 6-4 e 0-0 para a ucraniana Elina Svitolina (9ª).

O torneio de Dubai, um dos 10 eventos WTA 1000, foi afetado pelas desistências da número um do mundo, Aryna Sabalenka, e da seis vezes campeã de Grand Slam, Iga Swiatek (2ª). -- Resultados do WTA 1000 de Dubai . Simples feminino - 2ª rodada:

Elena Rybakina (CAZ/N.1) x Kimberly Birrell (AUS) 6-1, 6-2 Antonia Ruzic (CRO) x Anastasia Zakharova (RUS) 6-1, 6-7 (2/7), 6-1 Belinda Bencic (SUI/N.9) x Sára Bejlek (CZE) não se apresentou