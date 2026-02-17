França libera petroleiro suspeito de integrar 'frota fantasma' russa

A França liberou nesta terça-feira (17) o petroleiro "Grinch", suspeito de integrar a "frota fantasma" russa que tenta contornar as sanções ocidentais, depois que seu proprietário pagou uma multa de vários milhões de euros, informou um ministro. As forças francesas e seus aliados abordaram o petroleiro no mês passado, quando navegava entre a Espanha e o Marrocos, procedente da Rússia. Ele foi escoltado até um porto próximo à cidade de Marselha, no sul da França.

O navio navegava sob bandeira das Comores, segundo os serviços especializados MarineTraffic e VesselFinder, e acredita-se que integrava a frota que transporta petróleo para países como Rússia e Irã em violação das sanções dos Estados Unidos.

"O petroleiro 'Grinch' deixa as águas francesas após pagar vários milhões de euros e sofrer uma custosa imobilização de três semanas", afirmou na rede social X o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot. Vários países acusam Moscou de ter constituído uma flotilha de antigos petroleiros de propriedade opaca para contornar as sanções impostas pela União Europeia, pelos Estados Unidos e pelo G7 após a invasão russa da Ucrânia em 2022. As sanções, destinadas a limitar as receitas de Moscou para prosseguir a guerra, deixaram muitos petroleiros que transportam petróleo russo fora dos sistemas ocidentais de seguros e transporte marítimo.