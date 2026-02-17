França e Índia elevam parceria e firmam acordo em minerais críticos e defesa

Entre os destaques está a declaração conjunta de intenções sobre cooperação em minerais e metais críticos, área considerada estratégica para cadeias globais de suprimentos, transição energética e indústria de defesa.

O presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, anunciaram nesta terça-feira, 17, a elevação da relação bilateral ao status de 'Parceria Estratégica Global Especial', com 21 acordos e declarações voltados a defesa, energia, minerais críticos e tecnologias emergentes.

O entendimento prevê maior coordenação em exploração, processamento e segurança de fornecimento de insumos como terras raras, em um momento de disputa geopolítica por acesso a recursos essenciais.

No eixo tecnológico, os países decidiram criar um grupo conjunto de desenvolvimento de tecnologias avançadas, além de lançar centros indo-franceses em ciências digitais e em inteligência artificial (IA) aplicada à saúde, este último em Nova Délhi. Também foi acordada a criação de um centro de excelência em capacitação em aeronáutica e a ampliação da cooperação científica entre instituições dos dois países.

Na área de energia, houve renovação do memorando sobre energias renováveis e reforço da cooperação em energia nuclear. Macron citou ainda espaço, minerais críticos, aeronáutica e trens de alta velocidade como setores prioritários, defendendo acordo de livre-comércio entre a Índia e a União Europeia (UE).

Em defesa, foi inaugurada virtualmente a linha de montagem final do helicóptero H125 em Karnataka, joint venture entre Tata Advanced Systems e Airbus - primeira instalação privada indiana a fabricar helicópteros. As partes também renovaram o acordo de cooperação em defesa e avançaram na produção local de mísseis.