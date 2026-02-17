EUA e Irã negociam na Suíça entre pressões militares e ameaças

O Irã e os Estados Unidos iniciaram nesta terça-feira (17), em Genebra, uma segunda rodada de negociações nucleares e de segurança, em um contexto tenso no qual o líder supremo iraniano advertiu Washington que poderia afundar seu porta-aviões mobilizado no Oriente Médio. "Ouvimos o tempo todo que [os Estados Unidos] enviaram um navio de guerra ao Irã. Um navio de guerra é efetivamente uma arma perigosa, mas mais perigosa é a arma capaz de afundá-lo", declarou Ali Khamenei em um discurso.

O porta-aviões USS Abraham Lincoln, com cerca de 80 aeronaves a bordo, foi mobilizado por Washington junto com outros 11 navios de guerra e encontrava-se no domingo a cerca de 700 km das costas do Irã, segundo imagens de satélite.

Além disso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou o envio à região de outro porta-aviões, o USS Gerald R. Ford, que foi mobilizado no Caribe como parte da operação contra Nicolás Maduro. "Caso não consigamos um acordo, vamos precisar dele", avisou o republicano. O anúncio de Khamenei ocorreu um dia depois de a Guarda Revolucionária iraniana mobilizar barcos e helicópteros, e testar drones e mísseis, em um exercício militar com ares de demonstração de força no estratégico estreito de Ormuz.

As manobras buscam preparar essa força, o exército ideológico da República Islâmica, "para possíveis ameaças militares e de segurança", informou a televisão estatal. A mesma emissora indicou que o Irã fechará partes desse estreito "por segurança", embora não tenha especificado por quanto tempo a medida será mantida. Por Ormuz transita cerca de um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito consumidos mundialmente. — Postura "mais realista" —

Os dois arqui-inimigos retomaram o diálogo em 6 de fevereiro, em Mascate, capital de Omã, após uma escalada de ameaças por ambas as partes. Nesta rodada, Omã também atua como mediador. O Irã quer falar apenas de seu programa nuclear, mas Washington também exige que limite seu programa de mísseis balísticos e deixe de apoiar grupos armados regionais.

Nesta terça-feira, o porta-voz da Chancelaria iraniana, Esmail Baghaei, afirmou que qualquer acordo com Washington deveria ser "indissociável" de um levantamento das sanções econômicas que minam a economia da república islâmica. Na véspera, o porta-voz havia considerado "com cautela" que "a postura dos Estados Unidos sobre a questão nuclear iraniana se tornou mais realista". Mas o presidente americano, Donald Trump, voltou a pressionar Teerã na noite de segunda-feira, ao assegurar que participará "indiretamente" das negociações.