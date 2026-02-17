EUA defende testes nucleares de baixa potência após acusar China de explosões secretas

Os Estados Unidos estão prontos para realizar testes nucleares de baixa potência, encerrando décadas de moratória, afirmou nesta terça-feira (17) um alto funcionário, ao mesmo tempo em que reiterou acusações de explosões secretas por parte da China. O tratado de controle de armas nucleares Novo START, o último firmado entre os Estados Unidos e a Rússia, expirou neste mês, e o presidente americano Donald Trump pediu um novo acordo que inclua a China.

Christopher Yeaw, subsecretário do escritório de controle de armas e não proliferação do Departamento de Estado, afirmou que Trump falava sério quando disse em outubro, sem dar detalhes, que os Estados Unidos voltariam a realizar testes nucleares.

"Como disse o presidente, os Estados Unidos voltarão a realizar testes - cito - em 'igualdade de condições'", declarou Yeaw no centro de estudos Hudson Institute. "Mas igualdade de condições não significa que voltaremos ao estilo Ivy Mike de testes atmosféricos na faixa de vários megatons, como alguns especialistas em controle de armas gostariam de fazer crer", afirmou, ao se referir aos testes termonucleares de 1952 no Pacífico Sul. "A igualdade de condições, no entanto, pressupõe uma resposta a um padrão prévio. Não é preciso ir além de China ou Rússia para encontrar esse padrão", explicou.

Yeaw não anunciou uma data para esses testes e disse que Trump tomará a decisão, mas indicou que ocorrerão em um "cenário parelho". "Não vamos continuar em uma desvantagem intolerável", acrescentou. Durante uma reunião da ONU em Genebra, quando o Novo START expirou, outro alto funcionário americano afirmou que a China realizou um teste nuclear de baixa potência em 2020 e que preparava novas explosões com maior rendimento.