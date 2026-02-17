Em visita à Índia e à Coreia do Sul, Lula busca acordos em setores estratégicos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, embarca nesta terça-feira, 17, para a Ásia, onde visitará a Índia e a Coreia do Sul. No radar, além de discussões políticas, estão a busca por novos mercados e acordos em setores estratégicos, como minerais críticos e aviação, entre outros. Também estarão na agenda as parcerias digitais e no setor de governança da inteligência artificial (IA).

O presidente do Brasil retorna ao País no dia 24.

A visita mais robusta será a de Nova Délhi. Lula discursará ao lado de outros 20 líderes globais e deve se reunir com alguns deles à margem de uma cúpula sobre IA, promovida pelo governo do premiê Narendra Modi. Um dos focos de atenção da viagem é o acordo para exploração de minerais críticos. As chancelarias negociaram um memorando sobre o tema que deve ser assinado pelos Ministérios de Minas e Energia dos dois países. Segundo dois embaixadores que tiveram acesso ao conteúdo, o memorando é um documento que não estabelece planos ou prazos, mas formaliza o interesse dos dois países e estimula trocas de experiências, conhecimento e investimentos no futuro, envolvendo empresas públicas ou privadas.

O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras conhecida e busca atrair parceiros globais para pesquisa, extração, processamento e refino dentro do País, sem se amarrar a acordos de exclusividade. O governo vem sendo cortejado pelos EUA, que lançaram uma ofensiva diplomática no campo dos minerais críticos, conduzida por Donald Trump, voltada para reduzir dependência e desafiar o domínio da China no setor. A Índia, por sua vez, quer fornecedores. Em 2023, o país estabeleceu uma lista de 30 minerais críticos essenciais, segundo a demanda do país em setores como defesa, agricultura, energia, farmacêutico, telecomunicações, entre outros. Em 2025, o governo lançou um plano nacional com US$ 2 bilhões financiados pelo Estado para assegurar fontes de fornecimento de minerais críticos domésticas e internacionais.

O objetivo seria estabelecer sete centros de excelência em mineração e registrar mil patentes até 2030. O programa é voltado para lítio, cobalto, níquel e terras raras, entre outros, e espera mais US$ 2 bilhões em investimentos de empresas públicas e outros interessados. Ao menos 8 acordos podem ser assinados, ainda que quase 20 tenham sido discutidos nos bastidores. Índia e Brasil vão celebrar também a entrada em vigor da extensão da validade de vistos de negócios e turismo de 5 para 10 anos e reforçar o desejo de ampliar o acordo de comércio preferencial entre Mercosul e Índia.

Defesa No campo privado, o interesse imediato é da indústria aeronáutica brasileira. A força aérea da Índia vai promover uma concorrência bilionária para compra de até 80 aeronaves médias de transporte, para renovar sua frota, e um dos modelos considerados competitivos é o KC-390. Ainda não há uma data para que o processo formal seja lançado, mas a licitação é uma das maiores oportunidades no setor de aviação de defesa em todo o mundo.