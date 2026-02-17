Dez esquiadores desaparecidos após avalanche na Califórnia

Equipes de resgate trabalham para localizar dez esquiadores desaparecidos após uma avalanche no norte da Califórnia (Estados Unidos), atingido por uma forte tempestade, informaram autoridades locais nesta terça-feira(17).

A avalanche ocorreu às 11h30 locais (16h30 em Brasília), no Castle Peak, um dos mais populares picos da Floresta Nacional de Tahoe, e atingiu 16 pessoas: 12 esquiadores e quatro guias, disse a delegacia do condado de Nevada, que faz divisa com a região.