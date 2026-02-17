Congresso peruano debate impeachment do presidente interino Jerí

O Congresso do Peru debate nesta terça-feira (17), em sessão extraordinária, uma moção de destituição do presidente interino José Jerí, o sétimo chefe de Estado em 10 anos, que é investigado pelo Ministério Público em dois casos de suposto tráfico de influência. Jerí foi presidente do Congresso até que, em 10 de outubro, substituiu na presidência Dina Boluarte, destituída pelo Parlamento em um julgamento político relâmpago no qual se alegou sua incapacidade de resolver uma onda de extorsões e assassinatos por encomenda.

A proposta contra Jerí, de 39 anos e cujo mandato termina em julho, ocorre a poucas semanas das eleições gerais de 12 de abril.

A sessão está prevista para as 10h00 locais (12h00 de Brasília) e deve se estender por várias horas. Os congressistas apresentaram na sexta-feira as 78 assinaturas necessárias para forçar uma sessão extraordinária durante o período de recesso. Jerí enfrenta até sete pedidos de censura impulsionados pela oposição esquerdista minoritária e por um bloco de partidos de direita que buscam removê-lo por "conduta funcional inadequada e falta de idoneidade" para exercer o cargo.

"Eu não cometi nenhum crime. Tenho plena suficiência moral para poder exercer a presidência da República", declarou Jerí em uma entrevista na televisão na noite de domingo. — Crise institucional — "Ter uma nova substituição na presidência, a quarta no atual lustro político, não resolverá nada da profunda crise institucional que o país vive", disse à AFP o analista político Augusto Álvarez.

Além disso, "será difícil encontrar no atual Congresso — com evidências de mediocridade e suspeita sólida de corrupção generalizada — um substituto com legitimidade política", acrescentou. O Congresso necessita de maioria simples para censurá-lo. Em caso de destituição, deverá eleger um novo chefe do Legislativo, que automaticamente assumirá a presidência interina do Peru. "Eu sou a favor de que ele não seja censurado pelo pouco tempo que lhe resta como presidente; sugiro que termine seu mandato até julho", disse à AFP Edgar Clavijo, de 68 anos, um pequeno comerciante.

Mas Zoila Sajami, uma cabeleireira de 44 anos, considerou que "seria bom que o destituíssem porque não faz nada" contra a corrupção. — Contexto eleitoral — A rapidez com que a censura está sendo processada foi relacionada à campanha eleitoral, que registra um recorde de mais de 30 candidatos presidenciais.