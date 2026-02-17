Com gol de Vini, Real Madrid vence Benfica (1-0) na ida da repescagem da Champions

O Real Madrid conquistou uma ligeira vantagem no jogo de ida da repescagem para as oitavas da Liga dos Campeões, nesta terça-feira (17), ao vencer o Benfica por 1 a 0 em Lisboa. A partida no Estádio da Luz foi brevemente interrompida depois que Vinícius Junior, autor do gol da vitória, denunciou ter sofrido insultos racistas por parte do jogador argentino Gianluca Prestianni.

Após abrir o placar com um potente chute de pé direito no início do segundo tempo (50'), o atacante do Real Madrid fez um gesto obsceno em direção à torcida, o que gerou uma discussão com vários jogadores do Benfica e resultou num cartão amarelo para o atacante, que recebeu um cartão amarelo.

Mas, quando a partida parecia prestes a recomeçar, o brasileiro correu em direção ao árbitro, apontando o dedo para Prestianni, que supostamente havia tapado sua boca com a camisa e o chamado de "macaco". O árbitro, o francês François Letexier, então interrompeu a partida por alguns minutos para acionar o protocolo antirracismo, mas ordenou que os jogadores retomassem o jogo sem outra sanção. Nos minutos iniciais, o time de Álvaro Arbeloa se mostrou sólido na defesa e ousado no ataque contra o time de Lisboa que recuava cada vez mais, acabando por se ver pressionado antes do intervalo. - "Ouviram algo muito feio" -

Uma defesa crucial de Thibaut Courtois e um pouco de azar para Kylian Mbappé, que teve várias chances perigosas nos minutos finais, mantiveram o placar empatado no intervalo. Mas a polêmica veio após o disparo forte de Vinícius, em que o brasileiro entrou na área e colocou a bola no ângulo, fora do alcance do goleiro ucraniano Anatoli Trubin. "Não sabemos o que ele disse para o Vinícius. Segundo todos os seus companheiros de equipe que estavam por perto, ouviram algo muito feio. Muitas pessoas estão discutindo sobre isso. O Vinícius é uma delas. É uma pena que, com tantas câmeras, não tenham conseguido gravar. Se você tapa a boca para dizer algo... Estamos orgulhosos do Vinícius e do seu grande jogo", declarou o uruguaio Fede Valverde na televisão.