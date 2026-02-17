China reduz poluição do ar, mas ainda há muito a fazer

Há 15 anos, as margens do rio Liangma, em Pequim, estavam cobertas de poluição e vazias no inverno, mas as coisas mudaram muito e agora quase todas as manhãs há famílias ou aposentados fazendo exercícios. É o resultado de uma campanha a favor de políticas como transferir as fábricas e promover veículos elétricos, para tornar mais respirável uma das cidades com pior qualidade do ar do mundo.

Os níveis de poluição em muitas cidades chinesas ainda superam os limites da Organização Mundial da Saúde (OMS), embora tenham caído fortemente nos últimos anos.

"Antes era muito ruim", comenta Zhao, de 83 anos, enquanto toma sol junto ao rio com vários amigos. "Antes, quando havia poluição, eu não saía", declarou a aposentada à AFP sem revelar seu nome completo. Mas atualmente o ar está "muito fresco". Desde 2013, os níveis de micropartículas PM2.5, capazes de alcançar os pulmões e a corrente sanguínea, caíram 69,8%, indicou em janeiro a prefeitura de Pequim.

A poluição por partículas caiu 41% em todo o país desde 2014, e a média da expectativa de vida aumentou 1,8%, segundo o Índice de Vida por Qualidade do Ar da Universidade de Chicago (AQLI). O rápido desenvolvimento da China, sustentado pelo uso de carvão, provocou um forte declínio na qualidade do ar nos anos 2000, especialmente quando o frio do inverno retém os poluentes perto do solo. Houve tentativas iniciais de enfrentar o problema, como fechamentos temporários de fábricas e medidas de controle do trânsito antes de eventos como os Jogos Olímpicos de 2008.

Mas seu impacto foi breve. — Plano de ação — A opinião pública tomou cada vez mais consciência do fenômeno e, em 2013, várias escolas internacionais haviam instalado cúpulas infláveis sobre suas instalações esportivas para proteger os alunos.

Naquele ano ocorreram múltiplos episódios de cidades chinesas envoltas em uma névoa poluente. Um deles paralisou a cidade nordeste de Harbin durante vários dias. A frase "seguro sua mão, mas não vejo seu rosto" viralizou na internet. Em 2013, uma criança de oito anos tornou-se o paciente mais jovem do país com câncer de pulmão, algo que os médicos atribuíram à poluição.