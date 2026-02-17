Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chanceler iraniano afirma que há acordo com EUA sobre 'linhas gerais' para pacto

Chanceler iraniano afirma que há acordo com EUA sobre 'linhas gerais' para pacto

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbass Araghchi, declarou nesta terça-feira (17) que a última rodada de conversas com os Estados Unidos foi construtiva e que foram acordadas as "linhas gerais" para um pacto.

"Ao final, conseguimos alcançar um acordo amplo sobre uma série de linhas gerais, com base nas quais avançaremos e começaremos a trabalhar no texto de um possível pacto", declarou Araghchi à televisão estatal após as conversas em Genebra.

Também qualificou as conversas como "mais construtivas" do que a rodada  anterior, realizada no início deste mês, e assegurou que não foi fixada uma data para a próxima rodada de diálogo.

Mais tarde, durante uma sessão da Conferência das Nações Unidas sobre Desarmamento, Araghchi celebrou que se abre uma "nova oportunidade" e disse esperar que essas negociações conduzam a uma solução negociada e duradoura que sirva aos interesses das partes envolvidas e da região como um todo.

Irã e Estados Unidos realizaram nesta terça-feira uma segunda rodada de negociações depois que as conversas do ano passado fracassaram após o ataque de Israel contra o Irã em junho, que desencadeou uma guerra de 12 dias.

Os Estados Unidos juntaram-se brevemente a esse conflito com ataques a instalações nucleares-chave.

