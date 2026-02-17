Canadá lança estratégia para reduzir dependência dos EUA e ampliar produção doméstica de Defesa

O governo do Canadá anunciou nesta terça-feira uma estratégia para reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros, sobretudo dos Estados Unidos, e ampliar a produção doméstica de defesa, em meio a um cenário de maior instabilidade global. O primeiro-ministro do país, Mark Carney, lançou a primeira 'Estratégia Industrial de Defesa' do país, com promessa de mais de meio trilhão de dólares canadenses em investimentos ao longo da próxima década.

Segundo Ottawa, o plano prioriza fornecedores e materiais canadenses, acelera compras militares e busca fortalecer a autonomia estratégica do país. "O trabalho de defender o Canadá é o trabalho de construir o Canadá", afirmou Carney. "Nossa nova Estratégia Industrial de Defesa garante que o Canadá continue sendo uma nação soberana, no controle do seu próprio destino."